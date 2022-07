Revilla advierte de que "habrá que hablar" con el "psicópata" de Putin para acabar con la guerra

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha destacado este domingo que "hay datos para el optimismo", aunque si la guerra en Ucrania se recrudece "habrá que apechugarlo", y al mismo tiempo ha advertido de que para poder acabar con el conflicto, "habrá que hablar" con el "psicópata" y "dictador" de Vladimir Putin porque, según ha señalado, "ese no se va a ir de allí si no es a cambio de algo". "Algo habrá que negociar, no armas, armas y armas y guerra. Habrá que negociar algo. No sé, pero hay que negociar, no se puede llevar por delante a todo un mundo y sobre todo a la gente que más lo necesita", ha añadido.

