El Rey, Sánchez y líderes políticos muestran su consternación tras el accidente de tren en Urda

Madrid, 28 de octubre de 2026. El accidente ferroviario producido tras el choque de un tren AVE y un tren Iryo, que se ha registrado este miércoles a la altura de Urda (Toledo) en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía y que deja al menos 30 fallecidos, está centrando toda la actualidad política. En plena precampaña electoral, los partidos y representantes políticos han cancelado sus agendas debido a la gravedad de este siniestro ferroviario que ha provocado gran consternación entre toda la clase política. (Fuente: Europa Press / Guardia Civil / PSOE / PP / Frente Amplio / EBS / Pool RTVE / X)