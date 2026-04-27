Robles reivindica el "compromiso total" de España con la OTAN: "Que nadie nos dé lecciones"

Zaragoza, 27 de abril de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el compromiso de España con la defensa de la Alianza Atlántica y de Europa y ha pedido respeto y que se reconozca la labor del país: "España es un país comprometido con la paz. Nosotros, que defendemos la paz, tenemos la autoridad moral para decir que nadie nos dé elecciones y para exigir respeto", ha reclamado en respuesta a las declaraciones del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que días atrás acusó a los aliados europeos de aprovecharse de la protección militar estadounidense.