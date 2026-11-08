Rufián (ERC) defiende un partido integrador frente a "repartir carnets" de catalanidad

Barcelona, 8 de noviembre de 2026. El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha defendido un partido integrador que agrupe a quienes comparten valores como la justicia, la democracia y la libertad frente a quien quiere "repartir carnets" de catalanidad, y ha criticado directamente a Junts porque, asegura, se dicen patriotas pero votan con PP y Vox. Lo ha dicho este domingo en un acto de precampaña de ERC en Badalona (Barcelona), en el que han participado junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los candidatos número 2, 3 y 6 al Congreso por Barcelona: Mireia Ingla, Jordi Albert y Alejandra Sandoval, además del portavoz de ERC en Badalona y candidato a la alcaldía, Àlex Montornés, y al que han acudido unas 2.000 personas según el partido.