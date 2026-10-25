Rufián (ERC) rechaza los disturbios en Barcelona y avisa que "beneficia" a la extrema derecha

Barcelona, 25 de octubre de 2026. El cabeza de lista de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha rechazado las imágenes de violencia en los disturbios de este sábado en el centro de Barcelona, y ha apuntado a las fuerzas de extrema derecha: "Hay que saber exactamente qué ha pasado y, si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que esté la extrema derecha detrás", ha asegurado. Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras la presentación de su libro 'Cómo ganar a los fachas' (Now Boooks) en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona este domingo, un acto conducido por la periodista Àngels Barceló.