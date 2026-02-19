La salmantina Tebrio Group se convierto en el Premio Nacional Pyme del Año 2025

Madrid, 19 de febrero de 2026. La empresa salmantina Tebrio Group se ha alzado con el Premio Nacional Pyme del Año 2025. La compañía biotecnológica es líder en la cría industrial del insecto tenebrio molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal e industrial. S.M El Rey ha presidido la entrega de la novena edición del Premio Pyme organizado por Banco Santander y Cámara de Comercio de España y ha destacado el papel crucial de las pymes en la economía española. Más de 1.700 empresas inscritas y 21 finalistas muestran el vigor de las pymes para construir la fortaleza de un país. Durante el evento se han entregado los Accésit: Miin Cosmetics ha ganado el de Internacionalización; la biotecnológica Oncomatryx Biopharma se ha llevado el de Innovación y Digitalización; el de Formación y Empleo ha recaído en Coco Solution y Querqus Sustainable Packing ha ganado el Accésit a la Pyme Sostenible. En todas sus ediciones han participado más de 12.500 pymes de todo el territorio y de diversos sectores y actividades. Una muestra de la importancia de las pymes para la creación de empleo y la generación de riqueza a nivel local.