El salmón de Noruega se consolida como el “superalimento” de los deportistas de élite

Al vapor, asado, con setas y acelgas o relleno de queso, el salmón es la joya gastronómica de Noruega. El Consejo de Productos del Mar de Noruega ha organizado una jornada gastro informativa para ensalzar sus bondades en la dieta mediterránea y sus propiedades nutricionales esenciales para el deporte.Los deportistas han apostado por los beneficios nutricionales del salmón de Noruega. Gracias a su rica composición de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, su cuerpo se mantiene en un estado óptimo, alcanzando así un mayor rendimiento en cada entrenamiento.Una de las características del salmón es su versatilidad en la cocina. Así lo ha demostrado la chef blanca Mayandía, que durante la jornada ha elaborado sencillas y saludables recetas en un tiempo récord con este pescado azul como protagonista. Por su alto valor nutritivo y sus múltiples posibilidades en la cocina, el salmón de Noruega se ha consolidado como el alimento estrella de los deportistas de élite y un imprescindible para los consumidores españoles.