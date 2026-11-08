Sánchez insiste en blindar pensiones y subir el SMI y pide votar "en masa"

Bilbao, 8 de noviembre de 2026. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a subir todos los años el SMI, y a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, y ha pedido el voto "en masa" el próximo 29 de noviembre a un Gobierno progresista para "llegar mucho más lejos en los próximos cuatro años" en conquistas sociales, que es lo que pretenden frenar "la derechas y las ultraderechas" no solo de España, sino internacionales. (Fuente: PSOE)