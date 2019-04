Publicado 12/04/2019 1:06:03 CET

El candidato de JxCat a las generales, Jordi Sànchez, en una carta ha asegurado este viernes que no se presentan a los comicios para pedir perdón por el 1-O y que él no lo hará: "No pediré perdón. En JxCat no pediremos perdón".