Sánchez participa en la cena de líderes con el presidente de Egipto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en una cena informal de líderes con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, en el marco de la primera Cumbre Unión Europea-Egipto celebrada en Bruselas.Según ha informado Moncloa, los líderes han analizado la situación en Oriente Próximo, agradeciendo a Egipto su papel en la negociación del acuerdo sobre la Franja de Gaza alcanzado la semana pasada, y han examinado los siguientes pasos a dar en la implementación de ese pacto(Fuente: La Moncloa)