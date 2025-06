Sánchez vacía su agenda en plena polémica con el 'caso Koldo': "Está trabajando en Moncloa"

Tras una intensa sesión de control en el Congreso, donde no faltó el fuego cruzado entre la parte socialista del Gobierno y la oposición, incluso con sus propios socios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vaciado su agenda, no asistirá a la apertura del Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CCOO), y no tiene previsto ningún acto oficial como jefe del Ejecutivo según la agenda avanzada por Moncloa. Una ausencia que ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurando que está trabajando "desde ya en Moncloa" y que acaba de "tener una reunión de trabajo" con él. (Fuente: Europa Press, Congreso, Moncloa)