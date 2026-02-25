Sanidade confía en parar las huelgas con "talante negociador" y pide lo mismo a los sindicatos

Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2026. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vuelto a expresar su confianza en que se consiga suspender las huelgas sanitarias convocadas por O'Mega y Cig para el 2 y 12 de marzo, respectivamente, reivindicando el "talante negociador" de la Consellería y pidiendo la misma actitud a los sindicatos. Precisamente, ha señalado que muchas de las peticiones formuladas por O'Mega ya están siendo negociadas con otros sindicatos y ha afeado el "nacionalismo negativista" de la CIG.