El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que España "merece ser un país en el que los delincuentes confesos que mienten no marquen la agenda política". "No puede salir gratis que haya políticos que usen esas declaraciones de sujetos para hacer política", ha señalado, "no van a vencernos con mentiras, calumnias y falsos testimonios". (Fuente: Congreso)