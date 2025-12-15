Sanz aclara que el dato del 1% de mujeres que pueden desarrollar cáncer es una "media mundial"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha aclarado este lunes que el presidente Juanma Moreno se refirió a una "media mundial" este fin de semana en un acto en Barcelona al hablar de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama --2.317 de manera oficial-- que han podido desarrollar un tumor maligno.En declaraciones a los medios, Sanz ha recordado que este porcentaje "es lo que siempre hemos dicho: que el 99% de las mujeres con bi-rad 3 no tienen cáncer de mama". "No lo dice el presidente, lo dicen todos los estudios científicos, que establecen que en estos casos entre un 0,5 y un 1,2% de las mujeres tienen un cáncer", ha apostillado el consejero de Sanidad.