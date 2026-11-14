Sanz presentará el Plan Integral de Diabetes en Andalucía con una inversión de 120 millones

Tarifa (Cádiz), 14 de noviembre de 2026.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el próximo miércoles se va a aprobar en el Consejo de Gobierno el nuevo Plan Integral de Diabetes de Andalucía 2030. Una iniciativa que ha calificado como "muy importante, muy trabajada para seguir avanzando en el tratamiento de una enfermedad que afecta en torno a un millón de andaluces y otro millón que presenta riesgos de poderla aparecer".