Sare asegura que no piden "ningún tipo de privilegios" sino "que se les aplique la normativa"

Los portavoces de Sare, Bego Atxa y Joseba Azkarraga, han reiterado este domingo, tras la manifestación del día anterior en Bilbao, su petición de que "se les aplique la normativa penitenciaria" a los presos vascos, "sin ningún tipo de privilegios" y sin que estos sean objeto de "excepcionalidades".Ambos han comparecido ante los medios de comunicación en la mañana de este domingo, frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína, para valorar la manifestación que este pasado sábado recorrió las calles de Bilbao con el lema "Ezin da gehiago luzatu" ('no se puede esperar más'), para exigir el fin de "las medidas de excepción" que en el ámbito legislativo, judicial y penal "se les continúan aplicando" a los presos de ETA.Según han argumentado, "cuando año tras año, decenas de miles de personas reivindican pacífica y democráticamente el fin de las políticas de excepción, cabe pensar que no puede haber tanta gente equivocada".Tras reiterar, como hicieron en la lectura del comunicado al término de la marcha, que "es momento para estar satisfechos del camino recorrido", han insistido en que esa será la línea de actuación de Sare y que 2026 "debe representar el fin de todas las políticas de excepción"."Continuaremos durante este año, exigiendo en el ámbito político y judicial, un cambio de actitudes", han dicho, para recordar que dichas políticas de excepción "se aplican a través de legislaciones ya obsoletas como son las condenas de hasta 40 años de privación de libertad; las actitudes, aún, de jueces y fiscales guiados más por la revancha que por la justicia", así como "la necesidad" de que a las presas y presos vascos se les aplique "el Modelo Penitenciario Vasco".