SEDAR traslada mensaje de "tranquilidad" sobre seguridad de la anestesia y la sedación

La Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los pacientes sobre la seguridad de la anestesia y la sedación tras lo ocurrido en una clínica dental de Alcira en la que una niña de 6 años falleció tras haber sido atendida previamente la mañana del jueves. El doctor Vicente Domingo, vocal de SEDAR ha recordado que una sedación "no deja de ser una anestesia" y que, por tanto, "no es un procedimiento menor" y que debe ser realizado por un profesional de la anestesia. Así, ha admitido que la sedación se emplea de forma habitual en procesos que "son dolorosos en niños" pero insiste en que deben realizarse en un establecimiento acreditado que cuente "con todos los medios" por si ocurre cualquier tipo de problema para que pueda ser solucionado por un profesional de la anestesia. Por ello, asegura que sí que se utiliza la sedación en muchas clínicas de odontopediatría "con total seguridad y sin que ocurra normalmente ningún problema, afortunadamente".