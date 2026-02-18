Sevilla resalta su "colaboración con la justicia" por el caso Pineda: "Emvisesa es perjudicada"

Sevilla, 18 de febrero de 2026. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha asegurado que la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) es la "principal perjudicada" de la investigación de la parcela de Emvisesa en el barrio de Pino Montano, en los terrenos del Higuerón, que ha dado como resultado la detención de cinco personas este martes, entre ellas, Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista. (Fuente: Ayuntamiento de Sevilla)