Los sindicatos formalizan la huelga general y lanzan una web para organizar la movilización

Madrid, 19 de octubre de 2026. Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han formalizado este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre para reclamar el derecho a una vivienda digna y asequible, en una jornada que sus promotores conciben como una movilización tanto laboral como social y que aspiran a prolongar más allá de esa fecha.