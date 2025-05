Sira Rego destaca la necesidad de una política migratoria europea diferente tras la tragedia en

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado este miércoles la isla de El Hierro para conocer de primera mano la situación migratoria de Canarias. "Hemos venido en viaje de trabajo al Hierro precisamente para ver in situ cuál es la situación, ahora que estamos en pleno desarrollo del Real Decreto de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería", ha explicado. "Quizás si me lo permitís una reflexión en torno a la necesidad de que haya una política migratoria en Europa diferente que asegure las vías legales y seguras para que las personas no se tengan que jugar la vida", ha manifestado. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)