5 startups forman parte de la 14ª edición del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol

Campus Repsol ha acogido el evento anual del Fondo de Emprendedores donde se han conocido las 5 startups que formarán parte de la 14ª edición de la aceleradora de proyectos de innovación tecnológica de Fundación Repsol, que selecciona proyectos muy distintos con un denominador comúnEn sus catorce años de vida, el Fondo de Emprendedores ha acelerado casi 90 startups, que han conseguido una tasa de supervivencia del 65% y han desarrollado en total más de 950 prototipos, generado más de 200 patentes y captado más de 1.100 millones de euros de financiación pública y privada. El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es una muestra del compromiso con las startups tecnológicas innovadoras que aportan soluciones a los retos de la transición energética. El programa se ha consolidado como una de las iniciativas de aceleración más sólidas del panorama nacional y supone un impulso determinante para las compañías que han formado parte del Fondo de Emprendedores a lo largo de estos 14 años.En el evento han participado diferentes expertos en innovación y se ha podido conocer los proyectos de las cinco startups ganadoras de esta edición.