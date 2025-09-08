Steilas pide "una publificación real" para afrontar la segregación escolar en Euskadi

El sindicato Steilas ha advertido de que las políticas educativas van "en la dirección contraria" a la necesaria para hacer frente a la segregación y, por ello, ha decidido no participar en la mesa puesta en marcha por el Gobierno Vasco, mientras que ha reclamado "un proceso de publificación real" de la escuela vasca. En declaraciones a los medios, el representante del sindicato Joaka Akarregi ha lamentado que "sorprendentemente" Steilas no recibió "ninguna invitación" por parte de Educación para participar en este foro para "reforzar el trabajo colectivo frente a la segregación escolar", pese a ser el sindicato más votado por los trabajadores del sector de educación pública de Euskadi.