Sumar muestra su sorpresa por las investigaciones "en campaña electoral" contra el Gobierno

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha mostrado sus sospechas de que la investigación abierta contra el Gobierno por el fraude de las pulseras antimaltrato, así como otras anteriores puedan responder a una estrategia política de determinadas instituciones del Estado, asegurando que "todo lo que no han podido hacer en cuatro años han decidido hacerlo ahora mismo en campaña electoral". "Ante el éxito de la huelga general de ayer y como las encuestas van subiendo con el voto para la izquierda, pues obviamente deciden intervenir y hacer la campaña a la derecha". (Fuente: Congreso)