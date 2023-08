La superluna azul podrá contemplarse en toda España la noche del 30 al 31 de agosto

Los eventos astronómicos no dejan de sucederse este agosto. Para cerrar el mes, se podrá disfrutar de una segunda luna llena, conocida como la 'superluna azul' o de 'cosecha', y que debe su nombre no al color si no a ser una segunda luna llena en un mismo mes. Un evento extraordinario, que no se volverá a repetir hasta 2037, según indica la NASA, y que se podrá ver a simple vista la noche del 30 al 31 de agosto en cualquier lugar de España poco iluminado y donde la luz de la Luna sea lo bastante intensa, siendo el máximo apogeo a partir de las 3:30 de la mañana. Eso sí, con un prismático será más fácil contemplar los cráteres y sombras de la Luna.(Fuente: Imágenes Cedidas)