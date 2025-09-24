La supervivencia de algunos tumores se ha duplicado en 30 años gracias a la investigación

Coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación, CRIS Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, presenta proyectos pioneros en nanotecnología, inteligencia artificial, inmunoingeniería y microbiota que abren nuevas esperanzas para los pacientes. "El momento en el que estamos ahora es absolutamente y radicalmente diferente a cómo se trataba el cáncer hace unos años" ha señalado el responsable de proyectos de CRIS contra el cáncer, Jesús Sánchez. El también biólogo molecular ha explicado que hay muchos tipos de tumor que en "sólo 30 o 40 años han duplicado su supervivencia", como el cáncer de próstata o el cáncer de mama, señalando que algunos avances se han producido en menos de 10 años, como en el caso del mieloma múltiple.