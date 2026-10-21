Los taxis aplicarán un recargo de 4 euros al salir de La Cartuja en 2027.

Sevilla, 21 de octubre de 2026. Las tarifas de los taxis en Sevilla contemplan para el año 2027 una subida generalizada del 3,5% y un suplemento de casi cuatro euros para quienes soliciten el servicio desde el estadio de la Cartuja, esto es cuando el recinto albergue eventos de diversa naturaleza, ya sean conciertos o partidos. El Pleno abordará esta cuestión este jueves, tal como se recoge en el orden del día, consultado por Europa Press, toda vez que el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi aprobó la propuesta tarifaria del próximo año en la sesión celebrada el pasado 15 de julio de 2026.