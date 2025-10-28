Técnicos superiores sanitarios convocan cuatro días de huelga por sus condiciones salariales

El Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Juan Felipe Rodríguez, ha avanzado la convocatoria de cuatro jornadas de huelga nacional, que tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre. Estos paros de los TSS, que también se unirán en una manifestación que recorrerá Madrid el lunes 3, empezará en la sede del Ministerio de Hacienda, pasará por el Ministerio de Educación y finalizará en el Ministerio de Sanidad, se deben al incumplimiento por parte de estos departamentos de las reivindicaciones de los profesionales durante 40 años.