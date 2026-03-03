Telefónica despliega en el MWC sus tecnologías 5G más avanzadas

Barcelona, 3 de marzo de 2026. Telefónica vuelve a estar presente un año más en el Mobile Wold Congress (MWC). Con un total de 951 metros cuadrados, el stand de la compañía cuenta con un Ágora como espacio de ponencias y debates, y con una zona de exhibiciones con tres demos que destacan las capacidades de la red 5G y de las tecnologías más innovadoras. Una de estas propuestas es 'Mission-Critical Dome', la experiencia que recrea una catástrofe natural para poner en valor la tecnología de origen dual que permite restablecer la conectividad en zonas afectadas. La demo 'Titan Connect' demuestra cómo soluciones tecnológicas de la compañía, como el 5G SA, la fibra, la conexión satelital o el cloud, garantizan la conectividad y la continuidad del negocio ante cualquier imprevisto e incluso en entornos de alta demanda en la red. Además, la experiencia de 'Quantum Telco' refleja el compromiso de la compañía por acercar las tecnologías cuánticas al uso práctico de las empresas. Telefónica ha mostrado así sus tres líneas de actividad en cuántica con demostradores y el hardware que utiliza en servicios comerciales. Como novedad, estas demos disponen de un código QR diseñado para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad visual. Bajo el lema 'Preparados para el futuro', Telefónica vuelve a apostar por acercar las tecnologías más innovadoras a la sociedad en la era digital.