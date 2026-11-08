Tellado (PP): "Estas elecciones no van de que el PP le gane al PSOE, sino que de España le gane

Logroño, 8 de noviembre de 2026. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo en Logroño que "estas elecciones no van de que el PP le gane al PSOE, sino de que España le gane a Sánchez", por lo que ha asegurado que los comicios del 29N "son los más importantes desde la Transición, entre la demolición de nuestra democracia o una nueva etapa de reconstrucción nacional". Así lo ha asegurado durante su discurso en un acto de precampaña electoral en el que han intervenido también la cabeza de lista al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra; el número dos de esta candidatura, Alberto Galiana; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, además de contar con la presencia del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, junto a numerosos cargos regionales y locales y simpatizantes. (Fuente: PP)