The Last of Us hace una parada en la estación fantasma de Chamberí

La popular serie The Last of Us de Max aterriza en Madrid por el estreno de su segunda temporada. Su destino es la emblemática estación fantasma de Chamberí, que se ha transformado para crear una experiencia única. Los asistentes se adentrarán en una estación apocalíptica caracterizada con elementos de la icónica serie. Las luces rojas, el sonido de los inquietantes chasqueadores o los andenes tomados por la vegetación transportan al visitante al corazón de la serie.Los fans de la ficción tienen la posibilidad de disfrutar de esta experiencia de manera gratuita durante una semana, desde el 7 hasta el 13 de abril. Después del éxito de la primera temporada, la serie regresa el 14 de abril, con una nueva entrega de siete capítulos. La adaptación del videojuego protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que ha recibido el reconocimiento de la crítica, ha conseguido conquistar a millones de fans en todo el mundo.