The White Lotus desembarca en Mallorca de la mano de Max

MAX ha traído a la vida real la tercera temporada de la exitosa serie original de HBO The White Lotus. Lo ha hecho posible en el exclusivo hotel Four Seasons Formentor, en Mallorca, donde ha trasladado el universo de la tercera temporada a un selecto listado de perfiles entre los que destaca el protagonista de la serie Jason Isaacs.Los actores Hiba Abouk, Aron Piper, Begoña Vargas o Lola Rodríguez han sido algunos de los rostros que se han dado cita. Junto a ellos, los artistas Amaia, Yerai Cortés, entre otros, han vivido en primera persona la experiencia The White Lotus: desde sesiones de breathwork & soundhealing hasta paseos en barco para disfrutar de la belleza del Cap de Formentor, tratamientos de wellness variados y una inolvidable fulll moon party al más puro estilo tailandés.La tercera temporada de The White Lotus, ya disponible en Max, se desarrolla en un lujoso resort tailandés y cuenta, desde la sátira social, las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.