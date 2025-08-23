Toscano destaca la "apuesta" de Diputación de Huelva por dinamizar los municipios más pequeños

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado la apuesta de la institución provincial por dinamizar los municipios pequeños de la provincia con una agenda cultural en verano, que comprende conciertos y otros eventos, ya sea de forma directa o colaborando con los ayuntamientos y promotores. Así lo ha manifestado Toscano en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha destacado que, aunque le gustan "mucho" los "dos grandes eventos estrellas" con los que cuenta la Diputación, el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla y los conciertos del Foro Iberoamericano, "que son dos eventos muy importantes", lo que "más le gusta" es "llegar a un pueblo chico y revolucionario".