Toscano destaca la "deuda cero" de la Diputación de Huelva que la hace "más confiable"

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que conseguir una "deuda cero" en la institución provincial la hace "más confiable" y "ayuda" a que "todos esos proyectos que se habían planteado al principio de este mandato empiecen a ser una realidad" y a que el dinero "llegue a los municipios".Así lo ha manifestado Toscano en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que "han sido dos años para saber dónde estábamos, para poner a la Diputación en la mejor situación" y que, "por eso, la primera medida que se tomó fue una Diputación que tuviera una deuda cero", porque eso "ayuda a poder aplicar todo el dinero que llegue a los municipios y, sobre todo, porque ante cualquier posible necesidad de crédito, siempre al tener una deuda cero era mucho más fácil y somos mucho más fiables y confiables".