El Tren de la Fresa: música y rutas turísticas para entrar en el otoño

El Tren de la Fresa vuelve a ponerse en marcha para comenzar su temporada de otoño tras el descanso veraniego y circulará entre Madrid y Aranjuez todos los sábados y domingos entre el 4 de octubre y el 9 de noviembre con música y rutas turísticas. El tren, un clásico del turismo madrileño y un instrumento dinámico de ocio y cultura, recrea el recorrido de la primera línea de ferrocarril de la Comunidad de Madrid y segunda de la Península, inaugurada en 1851. Después de completar una campaña de primavera con lleno, inicia una temporada vinculada al XXXII Festival de Música Antigua de Aranjuez.