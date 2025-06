El Tribunal Constitucional avalará la ley de amnistía

El borrador de sentencia que ha elaborado la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP avala la ley de amnistía, según confirman fuentes jurídicas. Las fuentes consultadas indican, además, que la ponencia de Montalbán no se pronuncia expresamente sobre el delito de malversación, cuya interpretación por parte del Tribunal Supremo (TS) ha conducido a no aplicar la ley al ex presidente catalán Carles Puigdemont ni al que fuera su 'número dos' Oriol Junqueras.(Fuente: Europa Press/Junts/ebs)