Tristeza y recuerdo a las víctimas en Paiporta en la semana que se cumple un año de la dana

Vicent Císcar, alcalde de Paiporta (Valencia), zona cero de la dana del 29 de octubre, asegura que en la semana que se cumple un año de la trágica riada viven esta fecha con un sentimiento de tristeza y de recuerdo de las víctimas mortales, junto con un sentimiento de volver pronto a la normalidad. "La gente tiene muchas ganas de pasar página", ha explicado Císcar en declaraciones a Europa Press Televisión, quien admite que ciertos momentos de nerviosismo, sobre todo ante futuros episodios de lluvia. Esperan que las obras de reconstrucción sea una oportunidad para que el municipio sea "más resiliente".