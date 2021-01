Después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobase iniciar un 'impeachment' contra Donald Trump, acusado de "incitación a la insurrección" por su rol en el asalto al Capitolio, el presidente ha reaparecido lanzando una nueva "condena" a los actos vividos. Así lo ha expresado Trump en un vídeo desde el Despacho Oval, donde no ha hecho referencia a la decisión de la Cámara de Representantes.(Fuente: House of representatives, Ruptly, Stringr, Joe Biden, The White House)