Trump confirma que declarará al movimiento antifascista como organización terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que declarará como grupo terrorista nacional al movimiento antifascista un extremo sugerido recientemente después responsabilizar a la "izquierda radical" del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Además, Donald Trump ha celebrado que la cadena de televisión estadounidense ABC haya anunciado la retirada "indefinida" del Jimmy Kimmel Live, uno de los 'late night' más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador.(Fuente: Charlie Kirk / X / White House/t.social)