Trump se declara no culpable por intentar revertir el resultado electoral de 2020

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha declarado no culpable de cuatro cargos ante un tribunal de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por el fiscal Jack Smith sobre su intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020. En concreto, Trump se ha declarado no culpable por conspirar para obstruir un procedimiento oficial e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas y atentar contra el derecho a voto.(Fuente: The White House / EBS / Donald trump)