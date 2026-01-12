Trump sobre Irán: "Estamos analizando muy seriamente" intervenir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el Ejército del país norteamericano está "analizando muy seriamente" una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones. "Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial.(Fuente: WHITE HOUSE)