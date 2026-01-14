Trump pide a Irán a "mostrar humanidad" mientras que el Gobierno iraní le acusa ante la ONU

En medio de la ola de protestas en Irán, que se han saldado con más de 1.800 muertos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un mensaje al Gobierno de Irán afirmando que deben mostrar "humanidad" y, en vistas a intervenir militarmente en el país, ha defendido que "pronto" tendrá un informe. "Espero que no vayan a matar a gente y pronto tendré un informe", ha señalado. En este contexto, el Gobierno iraní ha publicado una carta dirigida a Naciones Unidas donde ha instado "urgentemente" a que condenen de forma "inequívoca" las amenazas vertidas por las autoridades de Estados Unidos sobre un ataque militar y su "injerencia" en asuntos internos del país centroasiático.(Fuente: Europa Press, X, The White House, Gobierno de Irán)