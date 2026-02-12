Trump revoca una ley que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado este jueves una legislación aprobada durante el mandato del expresidente demócrata Barack Obama que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero. La medida determinaba que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero ponían en peligro la seguridad pública, lo que permitía al Gobierno federal imponer restricciones y regulaciones climáticas, especialmente en el sector automovilístico, las refinerías o las fábricas.(Fuente: White House / EBS)