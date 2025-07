El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición del ex asesor ministerial de que ordenara un secuestro judicial de los audios que había en los teléfonos y la grabadora que se le incautaron, recordando que, cuando el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pidió copia, su defensa no se opuso.