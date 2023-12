El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha referido a su futuro dentro del partido que lidera y ha asegurado que "está donde quiere estar". "Estoy aquí, me quedo y me quedaré, no hay en el horizonte ninguna promesa, ninguna propuesta, estoy donde quiero estar", ha aseverado.

Más información PSOE

Luis Tudanca