El turismo pet-friendly gana terreno en 2025 y redefine las condiciones de viaje

Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de los Animales, crece la atención sobre cómo viajan los animales de compañía. Según la plataforma de viajes Booking.com, el 35% de los dueños de mascotas estaría dispuesto a gastar más de 1.000 euros en una escapada de fin de semana solo para viajar con su perro.Cada vez más personas tienen en consideración el bienestar de sus mascotas a la hora de elegir sus destinos o planes vacacionales.El 30% de los usuarios de Booking.com afirma que viajaría más a menudo si pudiera llevar a su mascota consigo. Esto ha impulsado al sector hotelero y a los medios de transporte a adaptarse a las nuevas condiciones.Entre las principales demandas de los viajeros destacan la mejora de la movilidad, la reducción de restricciones y la ampliación de facilidades que permitan viajar con animales de compañía en condiciones adecuadas.