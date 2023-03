El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido a la CEOE de que la mesa para abordar la subida de los salarios no permanecerá abierta "sine die", así como que se enfrentan a movilizaciones más intensas que las del pasado año si no se cierra un acuerdo sobre los criterios de negociación de los convenios. Ha puntualizado que si no se cierra un acuerdo al respecto habrá "bronca", y de mayor intensidad, ha señalado, que las de 2022.

