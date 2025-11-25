La Unidad contra las Violencias Machistas en la cultura atiende 55 consultas en un año

La Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, puesto en marcha por la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura, ha atendido 55 denuncias en su primer año de funcionamiento. Según el balance presentado este martes, desde su puesta en marcha, y hasta el 30 de octubre de 2025, se han atendido 55 casos, muchos de ellos con consultas relacionadas con más de un tema, además de destacar que el 67 por ciento de las llamadas proceden de víctimas directas de violencia y el 32 por ciento de su entorno. Así lo ha confirmado la directora general de Derechos Culturales del ministerio de Cultura, Jazmín Beirak.