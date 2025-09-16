Universidades públicas andaluzas contarán con 16M€ más para digitalización y sostenibilidad

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que las universidades públicas andaluzas dispondrán de 16 millones de euros adicionales para poner en marcha acciones específicas de digitalización y sostenibilidad. La partida estará incluida en el Presupuesto andaluz para el próximo año, que el Gobierno autonómico remitirá al Parlamento este otoño.El anuncio del presidente se ha producido durante su intervención en el acto solemne de apertura del curso académico universitario celebrado en la Pablo de Olavide de Sevilla, donde ha destacado el crecimiento progresivo que ha experimentado el sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas en los últimos años.