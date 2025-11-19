Unolab se convierte en la Pyme del Año en Madrid

Fábrica y desarrollo de productos estériles de monodosis del ámbito oftalmológico y respiratorio.Es la actividad de Unolab, el premio Pyme del Año 2025 en Madrid, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Fundada en 2008 en una nave de Humanes, en la actualidad han ampliado instalaciones en Getafe y también su plantilla.En un sector tan dinámico y competitivo los retos actuales tienen mucho que ver con la innovación tecnológica.La flexibilidad para distribuir sus productos en todo el mundo ha hecho que el mercado internacional sea muy relevante.Respeto por el entorno, eficiencia y crecimiento sostenible son otros pilares básicos en su actividad.Seguridad, eficacia, innovación y experiencia son tan solo algunas de las cualidades de esta pyme madrileña que tiene claro que su crecimiento no tiene límites.