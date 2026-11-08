Urtasun afirma que exigirán al PSOE que la prioridad en inversiones ferroviarias sea Rodalies

Barcelona, 8 de noviembre de 2026. El ministro de Cultura y número 2 de Frente Amplio por Barcelona al Congreso, Ernest Urtasun, ha prometido este domingo que la primera medida que tomarán si se reedita el gobierno progresista será exigir al PSOE que la prioridad en las inversiones ferroviarias sea Rodalies. Lo ha afirmado en el acto 'El Baix Llobregat cap a la vaga general de l'11N', celebrado en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) con la candidata a la alcaldía de la localidad, Lídia Muñoz, y la secretaria de la federación de pensionistas de CC.OO. Aurora Huerga. (Fuente: Comuns)